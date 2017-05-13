Активисты из Коми побывали на «Тетрадке дружбы»

С 27 по 29 апреля в Перми прошел VIII Всероссийский слет участников программы развития социальных инициатив детей и молодёжи «Тетрадка Дружбы». Своих делегатов в составе активных педагогов, региональных координаторов и молодежных лидеров направили 25 регионов России – от Ханты-Мансийска до Севастополя.

Главным событием Слета стала презентация новых подходов в деятельности Детско-молодежной общероссийской общественной организации «Тетрадка Дружбы» и механизмов реализации программы в предстоящем учебном году. Президент НАРО «Тетрадка Дружбы» Ольга Зубкова представила обновленную структуру организации, а также инновационные пути развития уникальной воспитательной технологии в регионах.

Впервые участниками Всероссийского слета «Тетрадка Дружбы» стали представители нашей республики — волонтер-доброволец Даниил Мелехин и руководитель добровольческого объединения «Школа Волонтера» при ДДТ города Сосногорска Галина Бекаревич. Они привезли со слета множество новых идей и массу позитива. Мы надеемся на дальнейшую плодотворную совместную работу Всероссийской организации «Тетрадка Дружбы» и детских организаций Коми.

По сообщению Детского движения РК