Две старшеклассницы Коми получили российские премии для талантливой молодежи

Ассоциация детских общественных объединений Республики Коми и региональное отделение Российского движения школьников в Республики Коми от всей души поздравляет участников детского движения с присуждением премии для талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Софья Дьяконова (ШОС «Парламент» МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкар) и Дарина Горобунова (ШОС «Школьная федерация МБОУ «СОШ» с. Объячево) по праву заслужили эту премию.

На протяжение более четырех лет девушки активно принимали участие в работе своих детских объединений, республики и сейчас продолжают в Российском движение школьников.

*** Премия присуждена по итогам участия в мероприятиях детского движения региона и МСДОО «СПО-ФДО». Девушки стали победителями Международного фестиваля «Детство без границ».

По сообщению Ассоциации ДОО РК