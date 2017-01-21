Эжвинцам рассказали о волонтерстве

В Эжвинском филиале общественной приёмной Главы Республики Коми прошла прямая линия на тему « Как стать волонтером?». На вопросы жителей Эжвинского района отвечал Василий Андреев -председатель Координационного совета Коми региональной общественной организации «Ассоциация детских общественных объединений Республики Коми».

Позвонивших эжвинцев интересовало:

-С какого возраста можно стать волонтером? Школьнику 12 лет, может ли он быть волонтером?

— Какие требования при наборе волонтеров?

-Считается ли обязательным волонтерская деятельность у студентов, которые обучаются на бюджетной основе в высшем учебном заведении?

-Слышала, что при поступлении в вуз дают дополнительные 10 проходных баллов, но нужно отработать 150 часов волонтером.

Василий Андреев разъяснил:

Волонтерство – это деятельность, которая направлена на предоставление безвозмездных услуг человеку или группе людей, не являющихся родственниками волонтера, без расчета на денежное вознаграждение. Эта формулировка наиболее точно определяет значение волонтерской деятельности.

Добровольцем (волонтером) может стать любой человек по своему желанию и доброй воле. Человек, не достигший 18 лет, стать волонтером может по личному желанию, но с письменного согласия родителя или опекуна.

К сожалению, на сегодня нет юридического определения понятия «волонтер».

В России волонтерство контролируется высшими органами и регулируется законодательными актами. Так, в 1995 году Государственная Дума приняла закон о волонтерской деятельности, который называется «Об общественных объединениях». Он определяет права и возможности добровольных групп. В том же году был принят закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», который также регулирует деятельность волонтеров, и принят ряд нормативных актов, касающихся работы волонтеров на крупнейших мероприятиях страны (Олимпиада, Чемпионаты мира и т.д.).

Сегодня в России пропагандируется не только молодежное добровольчество, но также корпоративное, добровольцы третьего возраста, семейное добровольчество и т.д. Актуально в этом году экологическое добровольчество.

Можно прийти в существующие добровольческие и общественные объединения, или создать своё в рамках законодательства.

Есть такие формы добровольчества:

— социальное, тимуровцы

— спортивное

— культурное, арт-волонтер

— экологическое

— донорство

— событийное волонтерство , эвент-волонтерство

— корпоративное волонтерство

— медиа-волонтерство

— общественная безопасность, волонтеры – спасатели

— «Серебряные волонтеры» (волонтеры третьего возраста).

В данный момент добровольческую деятельность во многих направлениях в Эжвинском районе города Сыктывкара осуществляет ЭРОДДиМ «Ребячья Республика». Ежегодно более 3 000 детей и молодежи принимают участие в более 100 акций и мероприятий. Постоянный актив – около 40 волонтеров.

Средний возраст волонтера в Эжве – 14-17 лет.

Основной мотив для работы в добровольчестве – помощь окружающим, проявление добра. В качестве стимула – получение часов в волонтерскую книжку, благодарственные письма ( признание заслуг и труда), символика организации (значки, футболки), участие в крупных мероприятиях (бесплатные билеты на мероприятия, сувенирная продукция и т.д.)

Также школьники, работающие волонтерами, при поступлении в ВУЗ могут получить дополнительные баллы, за часы, проставленные в волонтерской книжке, от 1 до 15 баллов (в зависимости от профиля или факультета учебного заведения).

Всем, кто решил стать волонтером, можно обращаться по понедельникам в 17.30 в Центр детского творчества (адрес ул.Мира,11-а )или звонить по телефону 714745