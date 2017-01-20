Формируется делегация из Коми для участия в Дельфийских играх

Национальный Дельфийский совет России продолжает прием сводных заявок от субъектов Российской Федерации на участие Дельфийских сборных регионов. Их обработка будет вестись в специально разработанной информационной системе «Аполлон». Как и по всей стране, формирование сборной Республики Коми должно быть закончено до 28 февраля 2017 года, а в срок до 13 марта т.г. делегациям будут направлены подтверждения на участие в Играх.

С 18 по 23 апреля 2017 года в Свердловской области состоятся Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры России и комплекс дельфийских мероприятий. Игры 2017 года входят в официальный федеральный перечень мероприятий, утвержденный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития».

Важно отметить, что участвуя в состязаниях, молодые дельфийцы борются не только за место в индивидуальном зачете, они защищают честь своей малой родины – по итогам соревнований традиционно подводится официальное командное первенство среди субъектов Российской Федерации, показатели которого лягут в основу Дельфийского рейтинга регионов 2017 года.

В программу соревнований войдут 29 номинаций, завоевавшие заслуженную популярность среди участников и зрителей: народное, академическое, сольное и ансамблевое пение; театр; современный, народный и классический танец; цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство; дизайн одежды; тележурналистика; фотография и другие (полный список размещен на www.delphic.world).

Состязания предполагают широкое участие танцевальных и театральных коллективов, хоров, обучающихся ВУЗов, училищ, образовательных организаций сферы культуры, сольных исполнителей, выступления и работы которых соответствуют программным требованиям (www.delphic.world/games/russian/sixteenth/programm/).

Дельфийские игры регулярно признаются событием года, привлекают значительную зрительскую аудиторию и позволяют молодым талантам выйти действительно на «большую сцену» на конкурсе, которого с нетерпением ждут. Так, согласно данным исследования, проведенного Центром мониторинга социальных процессов, еще до начала Игр 2016 года 37% жителей Тюменской области знали о приближающемся мероприятии, при этом подавляющее большинство одобряло идею проведения Игр.

Помимо этого мероприятия Игр освещаются ведущими региональными и федеральными телевизионными каналами, газетами и журналами. Интернет-телевидение Дельфийских игр ДЕЛЬФИК.ТВ (www.delphic.tv) транслирует все номинации в прямом эфире, что позволяет участникам Игр продемонстрировать свой талант глобальной аудитории. Так, согласно данным компании «ЛайфУрал», за ходом Дельфийских игр 2016 года следили жители 189 городов Российской Федерации, а также 18 стран — Австралии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, ОАЭ, России, Сербии, Словакии, США, Турции, Украины, Чехии.

Лауреаты Игр традиционно получат золотые, серебряные и бронзовые медали. Победителей и призеров определит общероссийское жюри, в состав которого войдут около 100 признанных мастеров искусств, продюсеров, профессоров и докторов искусствоведения – поэтому для членов сборной Республики Коми Игры станут уникальной возможностью получить оценку мэтров, а возможно, и найти наставника с мировым именем.

Справочно:

Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название — Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.

Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999 году Национального Дельфийского совета России (НДС России) и к разработке современного формата Дельфийских игр.

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран. На сегодняшний день в Международных Дельфийских играх участвуют 65 стран.

В 2014 году был запущен новый формат Игр – Европейские Дельфийские игры. Стартовыми состязаниями данного типа стали Первые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры (Волгоград, Российская Федерация), в которых приняли участие представители 26 стран.

К настоящему моменту проведено одиннадцать молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых Государств.

На национальном уровне проходят Игры отдельных государств, которые являются отборочными состязаниями, позволяющими сформировать сборные на международные дельфийские соревнования. Так, в Российской Федерации состоялось пятнадцать молодежных Дельфийских игр.