Фотографов Коми приглашают к участию в «Русской цивилизации»

17 июля стартовал I Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», который проводит Федеральное агентство по делам национальностей. Принять участие в нем могут как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет из разных уголков России и зарубежья. Работы принимаются до 2 сентября.

Цель фотоконкурса — гармонизация межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры.

Каждый участник может представить от 1 до 5 фотографий (созданных не ранее 2012 года) в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».

В состав жюри конкурса вошли художник-модельер и литератор Екатерина Рождественская, актриса Ирина Безрукова, телеведущий и путешественник Михаил Кожухов, фотограф Антон Ланге и другие известные фотографы, журналисты, художники и общественные деятели.

Фотографии будут оцениваться по следующим критериям: оригинальность идеи; художественный уровень и содержание фотографии; мастерство участника: техника и качество исполнения; соответствие фотографии требованиям конкурса и номинациям.

По итогам голосования жюри и народного голосования будут определены победители, которые получат ценные призы и подарки. Церемония награждения состоится в конце сентября 2017 года в Москве.

Подробная информация о конкурсе на сайте https://ruscivilization.ru/ru/