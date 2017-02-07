Как получить президентскую стипендию

Министерство образования и науки Российской Федерации объявляет прием заявок на участие во всероссийском открытом конкурсе на получение стипендии президента Российской Федерации для обучения за рубежом в 2017/18 учебном году. Дедлайн 22 марта 2017 года.

К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Стипендия включает расходы стипендиата президента Российской Федерации на обучение, оформление визы, проезд до места обучения и обратно, проживание, медицинскую страховку, оплату местного транспорта.

Рекомендуемый срок обучения – не более одного учебного года. Срок пребывания стипендиата Президента Российской Федерации за рубежом может быть сокращен, но не менее чем до одного семестра.

Подробнее о конкурсе: http://минобрнауки.рф/