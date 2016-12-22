Карта-пазл Коми стала Лучшим социальным проектом Коми

21 декабря на пленарном заседании форума «Социальное партнёрство как инструмент развития негосударственного сектора экономики региона» состоялось награждение участников конкурса «Лучший социальный проект года», победителем которого в номинации «Лучший социальный проект года в области культурно-просветительской деятельности» стал депутат Молодежного Парламента Республики Коми, заместитель председателя по сельским территориям Игорь Филиппов с проектом «Карта-Пазл #СобираюРодинуКоми».

Церемония награждения прошла на площадке Академии госслужбы (г.Сыктывкар). Программа форума располагала различными консультационными ресурсами,мастер классами советов предпринимателю и эффективного развития социального предпринимательства в муниципалитете. Участникам форума удалось принять участие в деловой игре «Community: технологии бизнес-кооперации и социальных коммуникаций»,на которой были задействованы способы формирования социального капитала посредством внедрения технологий эффективных коммуникаций.

По сообщению Молодежного парламента РК