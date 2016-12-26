Конкурс для будущих дизайнеров

Школа дизайна «Точка» при поддержке Союза дизайнеров России, Министерства образования Пермского края, департамента образования администрации города Перми, Школьной лиги РОСНАНО «Техно-Пермь» объявляют III всероссийский конкурс дизайна среди школьников «Точка внимания». Дедлайн 1 апреля 2017 года.

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 13-18 лет (с 7 по 11 класс) общеобразовательных учреждений России. Тема конкурса: «Дизайн для решения проблем»

Для участия необходимо:

Зарегистрироваться на сайте конкурса

Ознакомиться с образовательной программой и подготовить работу в рамках задания, согласно техническим требованиям

Заполнить заявку в личном кабинете

Итоговая выставка работ участников Конкурса состоится с 10 по 13 июля 2017 года в рамках ежегодной выставки Иннопром в Екатеринбурге.

Призы:

1 место: велосипед

2 место: графический планшет

3 место: 3-d ручка

Призёры, по рекомендации жюри, получают право на участие в международной промышленной выставке Иннопром-2016.

Авторы работ, вошедших в шорт-лист, будут награждены Дипломами.

Сайт конкурса: http://vnimanie.shkolatochka.ru/