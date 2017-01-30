Конкурс для молодежи по осмыслению глобальных проблем

Объявлен 18-й международный конкурс научных работ памяти Галины Старовойтовой «Галатея». Дедлайн 15 апреля 2017 года.

Организаторы: Санкт-Петербургский общественный фонд «Музей Галины Васильевны Старовойтовой» совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики – Санкт-Петербург», Центром независимых социальных исследований, СПб Союзом ученых, СПб ассоциацией социологов, Европейским университетом в СПб, Институтом региональной прессы при поддержке Правительства Санкт-Петербурга

К участию приглашаются молодые люди в возрасте до 30 лет: бакалавры, магистранты, соискатели, аспиранты, молодые ученые из России и стран Европы, СНГ, Балтии и Закавказья и из других стран.

Тема конкурса 2017 г. – «Современное образование: глобальные вызовы и национальные ответы»

В рамках конкурса ожидаются аналитические работы, которые могут быть междисциплинарными, или выполнены в рамках политологии, социологии, истории, психологии, культурологии, антропологии, юриспруденции, других социальных и гуманитарных наук. Сравнительная перспектива, собственное эмпирическое исследование, а также его теоретическое и методологическое обоснование будут преимуществом. Принимаются также эссе, осмысляющие существующий опыт обсуждения и вариантов решения поставленных проблем.

Оргкомитет принимает работы (научные статьи и эссе), отражающие самостоятельный исследовательский и/или гражданский опыт автора, ранее не публиковавшиеся и не побеждавшие в других конкурсах, объемом не более 30 тыс. знаков (включая интервалы и сноски) примерно 15 компьютерных страниц (12 кеглем через 1,5 интервала).

Конкурсные работы принимаются на русском языке с аннотацией на английском языке или на английском языке с аннотацией на русском языке.

Работы будут рассматриваться как анонимные, в связи с чем конкурсная работа должна сопровождаться отдельным письмом с указанием названия работы, имени и статуса автора, учебного учреждения или места работы.

Работы на конкурс принимаются до 15 апреля 2017 года включительно по адресам: galatea.konkurs@mail.ru и o_starovoitova@mail.ru

По итогам конкурса во второй половине мая 2017 года проводится научная конференция с докладами участников и объявлением лауреатов. Осенью 2017 года издается сборник лучших работ участников конкурса.

Лауреатам конкурса присуждаются:

уникальная бронзовая медаль памяти Галины Васильевны Старовойтовой (1 место);

лауреаты награждаются также двумя городскими «Старовойтовскими» стипендиями Правительства СПб (только для студентов 2-3 курсов петербургских высших учебных заведений),

денежными и поощрительными призами,

сертификатами участия.

Страница конкурса: https://vk.com/konkurs_galateja