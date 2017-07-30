Конкурс для молодых поэтов

Молодежная общественная организация «МАЙ» объявила всероссийский литературный конкурс «Горю Поэзии огнем». Дедлайн 10 октября 2017 года.

Целью литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» является поиск и выявление молодых талантливых поэтов, пишущих на русском языке, отбор и публикация их лучших стихотворных произведений, помощь авторам в организации публикаций и выступлений, содействие творческому росту авторов.

Подать заявки на участие в конкурсе могут молодые авторы, пишущие на русском языке. Возраст участников Конкурса по состоянию на 31 декабря 2017 года не должен превышать 35 лет.

Принимаются подборки из стихотворений автора (не более 7 стихотворений от одного участника). Конкурс проводится в трех возрастных категориях: младшая (от 6 до 12 лет), средняя (от 13 до 18 лет), старшая (от 18 до 35 лет).

Всем участникам конкурса вручаются дипломы, памятные подарки с символикой Конкурса и экземпляр сборника лучших произведений Конкурса, в который войдут стихотворения всех конкурсантов. Призерам Конкурса вручаются ценные призы, победителю – сертификат на издание собственного сборника стихотворений.

Сайт конкурса: http://may-ekb.ru/?page_id=519