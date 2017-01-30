Конкурс молодежных проектов в сфере образования

20 января дан старт ежегодному Всероссийскому конкурсу молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия».

В Конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 25 лет (включительно).

Для участия необходимо подготовить проект по одной или нескольким из установленных организаторами конкурса номинаций, отвечающий целям и задачам Конкурса, и направить его в адрес организационного комитета.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Номинации для авторских проектов:

1)Номинация «Моя страна»

2)Номинация «Мой государственный язык»

3) Номинация «Новые педагогические практики для НТИ (Национальная технологическая инициатива)»

4) Номинация «Моя профессия»

5) Номинация «Мои открытые университеты»

6) Номинация «Мое село»

7) Номинация «Мой город»

8) Номинация «Архитектурный образ моего города»

9) Номинация «Моя разработка»

10) Номинация «Транспорт. Пути сообщения моей страны»

11) Номинация «Мой дом»

12) Номинация «Золотое кольцо моей России»

13) Номинация для участников конкурсов 2003-2016 годов — «Реализованные проекты».

Номинации для коллективных проектов:

14) Номинация «Проекты, направленные на развитие систем управления талантами: региональные и муниципальные модели, корпоративные практики, опыт образовательных организаций»

15) Номинация «Региональные и муниципальные модели организации проектной деятельности молодежи»

Конкурс проводится в три этапа:

Первый этап – региональный (с 20 января по 1 апреля 2017 года).

Проводится организационным комитетом субъекта Российской Федерации, состав и порядок работы которого определяются в каждом субъекте Российской Федерации самостоятельно.

Второй этап – федеральный (с 1 апреля по 30 апреля 2017 года), в ходе которого осуществляется экспертный отбор работ и определение участников очного этапа.

Третий этап – очный (до 30 июня 2017 года). Авторы лучших работ приглашаются для участия (обучения, презентации и защиты своих проектов) в федеральном итоговом мероприятии, в ходе которого определяются победители Конкурса.

Положение о конкурсе и приложение:

Положение

Приложение