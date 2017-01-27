Конкурс молодежных проектов в сфере образования

Объявлен Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия». Дедлайн март 2017 года (конкретная дата зависит от региона).

Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы». Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Российской академии образования, автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».

В Конкурсе имеют право принимать участие жители Российской Федерации в возрасте от 14 до 25 лет.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Номинации для авторских проектов:

Номинация «Моя страна»;

Номинация «Мой государственный язык»;

Номинация «Новые педагогические практики для НТИ (Национальная технологическая инициатива)»;

Номинация «Моя профессия»;

Номинация «Мои открытые университеты»;

Номинация «Мое село»;

Номинация «Мой город»;

Номинация «Архитектурный образ моего города»;

Номинация «Моя разработка»;

Номинация «Транспорт. Пути сообщения моей страны»;

Номинация «Мой дом»;

Номинация «Золотое кольцо моей России»;

Номинация для участников Конкурсов 2003-2016 годов -«Реализованные проекты».

Номинации для коллективных проектов:

Номинация «Проекты, направленные на развитие систем управления талантами: региональные и муниципальные модели, корпоративные практики, опыт образовательных организаций».

Номинация «Региональные и муниципальные модели организации проектной деятельности молодежи».

Конкурс проводится в три этапа:

региональный (с 20 января по 1 апреля 2017 года). Проводится организационным комитетом субъекта Российской Федерации, состав и порядок работы которого определяются в каждом субъекте самостоятельно.

федеральный (с 1 апреля по 30 апреля 2017 года), в ходе которого осуществляется экспертный отбор работ и определение участников очного этапа.

очный (до 30 июня 2017 года), авторы лучших работ приглашаются для участия (обучения, презентации и защиты своих проектов) на федеральное итоговое мероприятие, в ходе которого определяются победители Конкурса.

По итогам очной защиты/презентации проектов определяются победители конкурса – авторы лучших работ, которые номинируются на получение премий для поддержки талантливой молодежи в 2017 году. Премии носят персональный характер и не могут присуждаться коллективу авторов, а также повторно в течение года.

Лучшие проекты получат информационную поддержку и будут рекомендованы для практической реализации в регионах и муниципальных образованиях.

Организационным комитетом могут быть предусмотрены специальные призы в рамках отдельных номинаций конкурса, учрежденные партнерами конкурса.

Сайт конкурса: http://www.moyastrana.ru/