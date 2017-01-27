Конкурс молодежных проектов в сфере образования
Объявлен Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия». Дедлайн март 2017 года (конкретная дата зависит от региона).
Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы». Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Российской академии образования, автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».
В Конкурсе имеют право принимать участие жители Российской Федерации в возрасте от 14 до 25 лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинации для авторских проектов:
Номинация «Моя страна»;
Номинация «Мой государственный язык»;
Номинация «Новые педагогические практики для НТИ (Национальная технологическая инициатива)»;
Номинация «Моя профессия»;
Номинация «Мои открытые университеты»;
Номинация «Мое село»;
Номинация «Мой город»;
Номинация «Архитектурный образ моего города»;
Номинация «Моя разработка»;
Номинация «Транспорт. Пути сообщения моей страны»;
Номинация «Мой дом»;
Номинация «Золотое кольцо моей России»;
Номинация для участников Конкурсов 2003-2016 годов -«Реализованные проекты».
Номинации для коллективных проектов:
Номинация «Проекты, направленные на развитие систем управления талантами: региональные и муниципальные модели, корпоративные практики, опыт образовательных организаций».
Номинация «Региональные и муниципальные модели организации проектной деятельности молодежи».
Конкурс проводится в три этапа:
региональный (с 20 января по 1 апреля 2017 года). Проводится организационным комитетом субъекта Российской Федерации, состав и порядок работы которого определяются в каждом субъекте самостоятельно.
федеральный (с 1 апреля по 30 апреля 2017 года), в ходе которого осуществляется экспертный отбор работ и определение участников очного этапа.
очный (до 30 июня 2017 года), авторы лучших работ приглашаются для участия (обучения, презентации и защиты своих проектов) на федеральное итоговое мероприятие, в ходе которого определяются победители Конкурса.
По итогам очной защиты/презентации проектов определяются победители конкурса – авторы лучших работ, которые номинируются на получение премий для поддержки талантливой молодежи в 2017 году. Премии носят персональный характер и не могут присуждаться коллективу авторов, а также повторно в течение года.
Лучшие проекты получат информационную поддержку и будут рекомендованы для практической реализации в регионах и муниципальных образованиях.
Организационным комитетом могут быть предусмотрены специальные призы в рамках отдельных номинаций конкурса, учрежденные партнерами конкурса.
Сайт конкурса: http://www.moyastrana.ru/
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