Конкурс «Технология»
Идет прием заявок на X Всероссийский заочный конкурс учебных проектов в образовательной области «Технология» имени М.И. Гуревича. Дедлайн 10 апреля 2017 года.
Организаторы: издательская группа «ДРОФА – ВЕНТАНА», Нижегородский институт развития образования
К участию приглашаются ученики, выполнившие учебные проекты по технологии под руководством учителей начальных, средних и старших классов, а также педагогов дополнительного образования.
Конкурс призван повысить интерес школьников к технико-технологической деятельности и поддержать учителей, использующих в работе проектные и исследовательские технологии.
Номинации:
проекты по программам обучения технологии в 1–4 классах;
проекты по программам обучения технологии в 5–7 классах;
проекты по программам обучения технологии в 8–9 классах;
проекты по программам обучения технологии в 10–11 классах.
Критериями оценки являются новизна и практическая значимость проектных продуктов, актуальность проблемы, эффективность решения, результат.
Руководитель может представить не более одного проекта в каждой номинации.
Призы:
Авторы и руководители учебных проектов, занявших 1, 2 и 3 места, награждаются ценными подарками и дипломами.
Авторы и руководители проектов, занявших 4–6 места, отмечаются дипломами.
Все участники получают памятные сертификаты.
Сайт конкурса: https://drofa-ventana.ru/material/x-yubileynyy-vserossiyskiy-zaochnyy-konkurs-uchebnykh-proektov-v-obraz/
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