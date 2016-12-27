Конкурс «Технология»

Идет прием заявок на X Всероссийский заочный конкурс учебных проектов в образовательной области «Технология» имени М.И. Гуревича. Дедлайн 10 апреля 2017 года.

Организаторы: издательская группа «ДРОФА – ВЕНТАНА», Нижегородский институт развития образования

К участию приглашаются ученики, выполнившие учебные проекты по технологии под руководством учителей начальных, средних и старших классов, а также педагогов дополнительного образования.

Конкурс призван повысить интерес школьников к технико-технологической деятельности и поддержать учителей, использующих в работе проектные и исследовательские технологии.

Номинации:

проекты по программам обучения технологии в 1–4 классах;

проекты по программам обучения технологии в 5–7 классах;

проекты по программам обучения технологии в 8–9 классах;

проекты по программам обучения технологии в 10–11 классах.

Критериями оценки являются новизна и практическая значимость проектных продуктов, актуальность проблемы, эффективность решения, результат.

Руководитель может представить не более одного проекта в каждой номинации.

Призы:

Авторы и руководители учебных проектов, занявших 1, 2 и 3 места, награждаются ценными подарками и дипломами.

Авторы и руководители проектов, занявших 4–6 места, отмечаются дипломами.

Все участники получают памятные сертификаты.

Сайт конкурса: https://drofa-ventana.ru/material/x-yubileynyy-vserossiyskiy-zaochnyy-konkurs-uchebnykh-proektov-v-obraz/