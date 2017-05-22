«Лидером XXI века» Коми стала Диана Смолева

В Сыктывкаре завершился двухдневный очный этап Республиканского молодежного конкурса «Лидер XXI века». Конкурс собрал лидеров с разных уголков нашей Республики! Два дня ребята презентовали свои проекты и участвовали в мастер-классах.

Организаторы, Республиканский центр поддержки молодежных инициатив, подчеркивают, что участие в конкурсе для каждого, независимо от результата, это победа, личное достижение и успех.

Но все же вот победитель и призеры есть.

Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-17 лет»:

3 место- Карина Парначева

2 место- Ирина Дементьевская

1 место- Диана Смолева

Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения 18-30 лет»:

2 место- Даниил Колов

Номинация «Руководитель молодежного/детского общественного объединения старше 18 лет»:

3 место- Илона Артеева

2 место — Инна Васякина