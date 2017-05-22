«Лидером XXI века» Коми стала Диана Смолева
В Сыктывкаре завершился двухдневный очный этап Республиканского молодежного конкурса «Лидер XXI века». Конкурс собрал лидеров с разных уголков нашей Республики! Два дня ребята презентовали свои проекты и участвовали в мастер-классах.
Организаторы, Республиканский центр поддержки молодежных инициатив, подчеркивают, что участие в конкурсе для каждого, независимо от результата, это победа, личное достижение и успех.
Но все же вот победитель и призеры есть.
Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-17 лет»:
3 место- Карина Парначева
2 место- Ирина Дементьевская
1 место- Диана Смолева
Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения 18-30 лет»:
2 место- Даниил Колов
Номинация «Руководитель молодежного/детского общественного объединения старше 18 лет»:
3 место- Илона Артеева
2 место — Инна Васякина
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