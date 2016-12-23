Литературный конкурс на приз мэра Воркуты

Объявляется ежегодный литературный конкурс на приз руководителя администрации МОГО «Воркута». Целью конкурса является выявление и поощрение талантливых воркутинских авторов.

Тема конкурса: «Мой город». На конкурс принимаются произведения, отражающие прошлое, настоящее или будущее родного города, актуальные явления современной жизни.

На конкурс принимаются отдельные художественные произведения малых и средних форм (рассказ, стихотворения, повесть) на русском языке.

Конкурс проводится для непрофессиональных авторов без ограничения по месту жительства. Возраст участников конкурса: 1 категория — от 12 до 17 лет включительно, 2 категория – от 18 лет и старше.

Печатные экземпляры отправляются по адресу: ул. Ленина, 50 Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, методический отдел. В электронном формате — на электронную почту оргкомитета: konkurs-cbs@yandex.ru.

Работы принимаются до 25 января 2017 года. Подведение итогов – до 10 февраля 2017г. Объявление результатов конкурса – не позднее трех дней после подведения итогов на сайте: www.vorkuta-cbs.ru.

Победителям конкурса присуждаются I, II, III места и будут вручены денежные призы, лучшие произведения будут опубликованы в сборнике и на сайте: www.vorkuta-cbs.ru.

Положение о конкурсе опубликовано на сайтах: www.воркута.рф и www.vorkuta-cbs.ru. Телефоны для справок: 3-16-49, 3-14-50, 3-39-07

По сообщению отдела молодежи Воркуты