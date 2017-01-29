Молодежь Эжвы познакомилась с экологами-общественниками

25 января в Эжве прошло ток-шоу «Сто вопросов к взрослому». 2017 год в России был объявлен годом экологии, поэтому на место главного героя организаторы пригласили председателя общественной организации «Экологи Коми» Нину Ананину.

На ток-шоу собрались все, кому интересна данная тема и кого волнуют проблемы экологии Республики Коми и страны. Нина Васильевна поделилась с молодежью интересными историями из своей жизни и вдохновила на помощь в защите окружающей среды.

Алина Попова