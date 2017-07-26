Молодежь Коми приглашают заявиться на получение республиканских субсидий

Социально ориентированные некоммерческие организации могут претендовать на получение субсидии из республиканского бюджета Республики Коми. С 9 по 25 августа Центром поддержки развития экономики Республики Коми будет проводиться прием документов от НКО, которые желают принять участие в конкурсном отборе на получение субсидий на реализацию социальных проектов.

Претендовать на получение средств могут организации, осуществляющие свою деятельность по следующим направлениям:

1) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;

2) повышение качества жизни людей пожилого возраста;

4) развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности;

5) развитие межнационального сотрудничества;

6) профилактика употребления психотропных веществ, наркотических средств, алкоголя, курения табака, реабилитация лиц, страдающих алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества;

7) развитие активности молодежи в различных сферах деятельности;

8) развитие системы информационной, консультационной и методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

9) оказание всесторонней помощи гражданам по обеспечению реализации и защиты их прав на приобретение качественных товаров, работ и услуг;

10) развитие деятельности в области самоорганизации граждан для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения;

11) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

12) использование и популяризация объектов культурного наследия и их территорий.

По итогам конкурсного отбора будут распределяться средства республиканского бюджета Российской Федерации в размере 3 332,0 тыс. рублей

Формы документов для участия в конкурсном отборе, методические рекомендации по их составлению, а также нормативы расходов, принимаемых для финансирования проектов, размещены на сайте Министерства экономики Республики Коми www.econom.rkomi.ru в разделе «Социально ориентированные некоммерческие организации».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8212) 255-390, (8212) 255-389 или направив запрос на e-mail: n.g.saveljeva@minek.rkomi.ru, s.a.statova@minek.rkomi.ru.