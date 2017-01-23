Молодежный парламент Коми хочет устроить для студентов бесплатное посещение театров

Депутаты Молодежного парламента Республики Коми Александр Лебедев, Владлен Кононов и резервист Татьяна Абрамова создали проект «Культура в массы». Его целью является приобщение молодежи к культуре Республики Коми.

Депутаты хотят организовать в театрах бесплатные места для студентов высших учебных заведений. На данный момент проект готов, и подписаны письма в трех учебных заведениях (Академия госслужбы, Сыктывкарский лесной институт и Сыктывкарский госуниверситет). Осталось получить поддержку со стороны Министерства культуры Коми, и проект будет запущен.