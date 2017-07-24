Молодые педагоги Коми заявили о себе на форуме «Балтийский Артек»

Молодые педагоги Коми выступили в финале «Конвейера проектов» Всероссийского образовательного форума «Балтийский Артек» на смене «Молодые учителя».

Педагог-организатор Дома творчества детей и молодежи Воркуты Александра Якимова представила свой проект по создание детского профессионального сообщества юных журналистов города Воркуты и Республики Коми.

Методист ухтинского Центра развития им. Карчевского Алена Завелишко представила на суд жюри проект «Лента времени», который направлен на создание необычного медиа проекта исторической направленности.

Два других участника Липина Вероника и Морозов Павел также представляли свои проекты на этапе предзащиты и были рекомендованы для участия в конкурсе молодежных проектов осенью 2017 года.

Итоги конвейера проектов узнаем на закрытие смены — 25 июля.