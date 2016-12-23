Московские студенты из Коми встретились с сенатором из Коми

Член Совета Федерации от Коми Валерий Марков провел встречу со студентами и работающей молодежью из Республики Коми, проживающими в Москве.

Целью встречи было обсуждение вопросов популяризации родного языка и культуры в условиях проживания в большом мегаполисе, создания позитивного образа Республики Коми в столичном регионе и представления родной культуры в палитре культур народов, проживающих в Москве.

Участники встречи затронули тему социально-экономического положения Республики, перспективы развития промышленных предприятий и вопросов, связанных с недостатком кадров в некоторых отраслях региона.

Члены молодежного актива рассказали о своей работе по популяризации культурного наследия Республики Коми вдали от родных мест. Они принимают участие во многих московских мероприятиях, направленных на сохранение и развитие культур народов России.

Молодые люди, работающие в Москве после окончания высших учебных заведений, не порывают связей со своим регионом: в их обращении к сенатору предложили провести юбилейные мероприятия к 110-летию выдающегося геолога и ученого, доктора геолого-минералогических наук Василия Сенюкова и установить ему памятную доску в Москве. Также были высказаны предложения по пропаганде родной культуры в Москве – создание виртуальной карты в виде приложения в телефоне о достопримечательностях столицы, проведение вечера — презентации коми культуры в Московском Доме национальностей для представителей землячеств и национально-культурных автономий Москвы, организации Воскресной школы для детей и их родителей по изучению коми языка и культуры.

«Безусловно, необходимо в период учебы и работы в Москве сотрудничать со своей республикой, помогать молодежи своего региона налаживать контакты с молодыми людьми различных регионов и Москвы, оказывать содействие в участии в совместных проектах, это дает хороший импульс к развитию. Молодежные инициативы выходцев из Республики Коми в Москве должны быть оформлены в проектные решения для скорейшего воплощения в жизнь и обращения в различные структуры для получения поддержки «, — подвел итоги Валерий Марков.

По сообщению информцентра «Финноугория«