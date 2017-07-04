На «Крохале» погрузились в контекстную рекламу

4 июля началась основная программа седьмого республиканского образовательного молодежного форума «Инноватика: Крохаль 2017». Форумчане, помимо работы на тематических площадках, участвовали в мастер – классе «Самодисциплина — стратегия победителей: как достигать своих целей, не сливаясь на полпути».

Лекцию «Основы контекстной рекламы – погружение: Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика и Google Adwords» прочитала для участников форума московский спикер Дарья Безрукавая, лучший директолог юга России, сертифицированный специалист по Яндекс.Директ, Яндекс.Метрике и Google Adwords.

Кроме того, для молодежи организовали различные тренинговые занятия. Одно из них, например, направлено на осознание своей профессиональной цели, на развитие эффективного взаимодействия с молодежью, на освоение инструментов вовлечения молодежи в новые проекты. Другое связано с «активными» продажами.

Помимо всего прочего вместе со спикерами и гостями форумчане обсудили проблемы сельской молодежи, взаимодействие молодежи с властью, культурное волонтерство и организацию масштабных событий в сфере культуры и еще много всего.

Завершился день ролевой игрой с элементами веревочного курса и консультацией по конвейеру проектов.