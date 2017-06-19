На семинар Российского движения школьников в Коми приедут более 200 участников
В завершении учебного года 20 июня пройдет крупный семинар для педагогов образовательных учреждений, посвященный развитию Российского движения школьников в муниципалитетах. Более 200 участников со всей республики съедутся в Сыктывкар для знакомства с деятельностью Российского движения школьников и обмена опытом.
«Цель семинара — определение перспектив развития Российского движения школьников в образовательных организациях Республики Коми. Кром этого семинар позволит познакомиться с деятельностью РДШ и опытом работы пилотных и опорных площадок в образовательных организациях», — отмечает председатель Коми регионального отделения РДШ Ольга Медведева.
На семинар приедут коллеги из других регионов России, в частности из Пермского края и Чувашии приедут делиться опытом региональные координаторы. Кроме того региональные координаторы Пермского края и Республики Чувашия.
Организаторы считают, что семинар станет новым витком развития РДШ в Республике Коми. На нем будут рассмотрены основные нюансы внедрения программы, модели организации первичного отделения РДШ в образовательных учреждениях, социальное взаимодействие с партнерами, а также в рамках семинара предполагается выставка лучших практик пилотных школ региона. К концу 2017 года планируется 100% внедрение движения во всех образовательных организациях Республики Коми.
Напомним, на сегодняшний день Российское движение школьников внедрено в 29 образовательных организациях Республики Коми. Проекты и программы Российского движения школьников направлены на развитие ребят.
Из-за большого количества желающих участвовать в семинаре, организаторы решили вести прямую трансляцию. Ссылка на трансляцию появится на сайте Коми республиканской академии государственной службы имени главы РК около 10 часов утра. Желающие могут подключиться.
По сообщению Минобрнауки РК
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