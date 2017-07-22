Четыре библиотекаря из Коми отправились на «Тавриду»

19 июля на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» стартовала третья смена «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари». Форум впервые собирает представителей библиотечной сферы. Республику Коми на форуме представляют сотрудники Юношеской и Национальной библиотек Республики Коми: Прокопий Уляшов, Ирина Микушева, Дина Ануфриева и Ольга Баженова.

В течение смены запланировано проведение проектного семинара «Пространство для эффективной работы», а также цикл тематических школ по профильным направлениям — школа «Современная русская литература: традиции и новаторство», школа «Программа поддержки национальных литератур народов Российской Федерации», школа радиостанции «Книга», школа Влада Маленко, школа библиотекарей.

Участников ждет встреча с экспертами и почетными гостями – известными писателями, поэтами и журналистами, среди которых Влад Маленко, Максим Замшев и другие.

Напомним, что первыми участниками форума «Таврида» в 2017 году стали молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты. Далее их сменили художники, скульпторы и искусствоведы. Свои заявки на участие в первых сменах подали более 3000 человек.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» летом 2017 года проходит в третий раз в Республике Крым. Форум традиционно объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы, его цель — формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России. Форум предполагает работу 8 смен по разным направлениям, первая из которых стартовала 3 июля. Главный творческий форум страны завершится 31 августа и объединит на своей площадке более 3000 молодых людей из всех регионов России. Заявки на участие подали более 13000 человек.

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, подведомственное учреждение Росмолодежи ФГБУ «Роспатриотцентр» в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.