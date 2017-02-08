Начался отбор волонтеров на Студенческую весну

Уже сегодня на сайте Российского Союза Молодежи начинается отбор 800 волонтеров для проведения фестиваля «Российская студенческая весна».

Без добровольцев почти невозможно представить ни одно мероприятие. Традиционно их деятельность подразделяется на разные направления для того, чтобы все прошло слаженно и организованно.

На фестивале «Российская студенческая весна» всех также разделят на группы: «Служба транспортной логистики», «Служба организации проживания», «Служба организации питания», «Служба по работе с участниками», «Служба по работе со зрителями», «Протокольно-наградная служба», «Регламентно-мандатная служба», «Концертно-административная служба», «Медицинская служба», «Пресс-центр», «Служба VIP-протокола».

Подать заявку могут молодые люди, которым есть 18 лет. Регистрацию необходимо пройти на сайте Российского союза молодежи до 3 апреля.

Напомним, что XXV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет с 15 по 20 мая в Туле и Москве.