Напиши эссе, и «Океан» ждет тебя

У кого литература любимый предмет в школе? Может вы занимаетесь творческой деятельностью в этой сфере? Не упустите возможность поучаствовать в смене «РДШ – атмосфера творчества», которая пройдёт с 5 по 25 сентября во Всероссийском детском центре «Океан».

Напишите эссе на одну из этих тем до 4 августа:

📌Любовь к Родине в каждом из нас;

📌Моё отношение к литературе на военную тему;

📌История одного города;

📌Роль фамилии в жизни человека;

📌Почему важно сохранять воспоминания детства.

Читайте больше на сайте: ttps://рдш.рф/contest/39