Напиши эссе, и «Океан» ждет тебя
У кого литература любимый предмет в школе? Может вы занимаетесь творческой деятельностью в этой сфере? Не упустите возможность поучаствовать в смене «РДШ – атмосфера творчества», которая пройдёт с 5 по 25 сентября во Всероссийском детском центре «Океан».
Напишите эссе на одну из этих тем до 4 августа:
📌Любовь к Родине в каждом из нас;
📌Моё отношение к литературе на военную тему;
📌История одного города;
📌Роль фамилии в жизни человека;
📌Почему важно сохранять воспоминания детства.
Читайте больше на сайте: ttps://рдш.рф/contest/39
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