Общаги хотят заменить молодежными кооперативами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время общения с членами Палаты молодых законодателей предложила отказаться от студенческих общежитий и заменить их молодежными кооперативами и другими формами совместного проживания.

«Само слово «общежитие» дискредитировало себя за годы советской власти, и до сих пор это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что их нельзя приватизировать. В общежитии человек становится «рабом ситуации» — он не может его продать, взять ипотеку, купить себе квартиру», — заявила Матвиенко на встрече в понедельник.

Сенатор предложила отказаться как от государственных, так и от частных общежитий. По ее словам, есть много других вариантов: молодежные кооперативы, дома с квартирами-студиями для молодых семей и студентов. Она подчеркнула, что проекты по обеспечению молодежи жильем должны реализовываться при участии местных властей, а саму жилплощадь следует передавать в собственность за небольшую плату.

«Чтобы человек, который недорого заплатил за такую квартиру, мог понимать, что это уже его собственность. Пусть это 50 квадратных метров, но для начала это неплохо. Потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия», — сказала спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, частный сектор уже давно строит доходные дома и сдает квартиры в наем. Государство могло бы участвовать в таких проектах и помогать молодым людям снимать жилье по доступной цене. Кроме того, следует возродить советскую практику молодежных кооперативов. Можно также давать беспроцентные займы, снимая часть оплаты после рождения детей, считает сенатор.

По сообщению РИА Новости