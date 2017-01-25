Объячевских школьников навестил координатор РДШ в Коми

24 января Объячевскую среднюю школу посетил координатор Российского движения школьников в Республике Коми Василий Андреев. В ходе визита он встретился с активистами РДШ школы. Встреча была долгожданная и прошла на позитивной ноте.

В дружеской беседе с учениками координатор с удовольствием ответил на интересующие ребят вопросы. Перспективы развития РДШ в школе и республике, организация работы в школьном пресс-центре стали основными темами разговора. Василий Андреев дал несколько советов по ведению школьного информационного сообщества, созданного на базе социальной сети «Вконтакте», и порекомендовал активистам не бояться предлагать новые идеи по развитию РДШ.

Кроме этого куратор похвалил ребят за активное включение в развитие Российского движения школьников и пообещал, что в будущем будет приезжать намного чаще.