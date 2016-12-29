Оставь сигареты в 2016-м

В январе 2017 года на базе Центра медицинской профилактики Республиканского врачебно-физкультурного диспансера начнёт функционировать кабинет оказания медицинской помощи по прекращению потребления табака.

В кабинете отказа от курения можно будет оценить степень никотиновой зависимости, так называемый тип курительного поведения, свою мотивацию к отказу от этой вредной привычки. Также специалисты проверят содержание монооксида углерода в выдыхаемом воздухе – одного из основных показателей здоровья легких. Консультирование и диагностика легких будет актуальна не только для курильщиков, но и для членов их семей. Приемы будут проводиться бесплатно, записаться на них сможет любой желающий.

С теми, кто собирается бросить курить, будет проведена индивидуальная работа с разработкой рекомендаций, в том числе медикаментозных.

Мотивационное консультирование будет проводить врач-терапевт, специалист по отказу от курения Сергей Лукин. Специалист будет вести приём в понедельник, среду и пятницу с 15.00 до 16.00

Также можно будет записаться на приём к врачу-наркологу, который будет принимать граждан по четвергам с 16.00 до 18.00.

Запись проводится в регистратуре Республиканского врачебно-физкультурного диспансера (ул. Куратова д.66) с 16 января. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Подробности можно узнать по телефону 8 (8212) 44-25-53.

Кроме того, для тех, кто хочет получить консультативную помощь по телефону, с 16 января будет работать «горячая линяя» по прекращению потребления табака. Любой желающий сможет обратиться по номеру 8 (8212) 20-10-79. Звонки на «горячую линию» будут приниматься каждый вторник и четверг с 14.00 до 16.00.

Обратившиеся получат консультацию по отказу от курения, смогут определить степень никотиновой зависимости и записаться на приём к специалисту по отказу от табакокурения или наркологу. Консультацию будет проводить специалист Республиканского центра медицинской профилактики, специалист по отказу от табакокурения – Екатерина Панаева.

По сообщению Минздрава РК