Получи путевку в «Артек»

Юношеский медиафорум «Артек-2017»: стартовал конкурсный отбор. Победители получат бесплатную путевку в «Артек». К участию в форуме приглашаются учащиеся 9-11 классов, в возрасте от 14 до 17 лет.

В рамках форума ребята посетят лекции и мастер-классы, поучаствуют в разработке новостей на заданную тему, предложат свои идеи для будущих медийных проектов, а также сами выступят в качестве экспертов – поделятся знаниями и опытом в сфере географии и экологии с другими школьниками.

Кроме того, «Артек-2017» предоставит уникальную возможность для самых активных участников оказаться «лицом» различных медиапроектов и принять участие в видеосъемках. Следить за творческим процессом и помогать ребятам будут представители ведущих федеральных средств массовой информации, деятели науки и культуры.

Организаторы: Лига юных журналистов и Русское географическое общество.

Подробности: http://vsekonkursy.ru/mezhdunarodnyj-yunosheskij-mediaforum-artek-2017-konkursnyj-otbor.html