Приглашение на форум «Арктика. Сделано в России»

Началась регистрация кандидатов в волонтёрский корпус Международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России», который состоится в г. Архангельск в период с 27 марта по 2 апреля 2017 года.

Волонтёрами форума могут стать юноши и девушки с 18 до 30 лет. Для того, что бы подать свою заявку, необходимо перейти на АИС «Молодёжь России», выбрать раздел «Мероприятия», найти волонтерский корпус форума «Арктика. Сделано в России», и заполнить анкету.

Каждая анкета будет рассмотрена оргкомитетом Форума. В случае положительного решения, Вам на почту придет информационное письмо с приглашением на собеседование по Skype.

По сообщению Росмолодежи