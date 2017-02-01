Продолжается отбор участников на международный форум «Арктика. Сделано в России»

Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» пройдет с 27 марта по 2 апреля в г. Архангельске. На форум приглашаются молодые геологи, океанологи, проектные менеджеры, промышленные архитекторы, специалисты в области здравоохранения, специалисты по проектированию и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, промышленной и техносферной безопасности, промышленной теплоэнергетики, транспортной логистики, а также строители-проектировщики ПГС, ГТС, судостроители, экологи.

Как отметили в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми, участниками могут быть магистры, аспиранты, молодые ученые до 30 лет, сфера научных интересов которых связана с изучением Арктической зоны Российской Федерации. Для прохождения заочного отбора, необходимо зарегистрироваться в системе АИС «Молодежь России» с помощью личного кабинета, далее заполнить анкету самого форума, указав свою сферу деятельности.

Справки по телефону 8(8212) 25-54-15 (206), адрес электронной почты m.a.vahnina@minobr.rkomi.ru, Вахнина Мария Александровна, специалист по работе с молодежью ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив».