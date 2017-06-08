Продолжается прием заявок на конкурс «Дорога к Обелиску»

До 30 сентября проходит регистрация на конкурс творческих работ в рамках молодежной патриотической экспедиции «Дорога к Обелиску», организованный Военно-патриотическим центром «Вымпел» и Общероссийским общественным движением по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Участие могут принять воспитанники военно-патриотических объединений со всей России.

Воспитание в детях и подростках осознанного патриотизма, высокой любви к Родине как многомерного и многокрасочного духовного богатства, пробуждение в подрастающем поколении стремления исследовать и познавать героическую историю нашего Отечества – вот главные смыслы мероприятия.

Заявки принимаются по трем номинациям:«Откуда приходят Герои», «Ветераны глазами детей», «Душам погибших нужны воспоминания».

Победители конкурса будут приглашены в Москву для торжественного награждения и вручения памятных подарков, а участник, предоставивший лучшую исследовательскую работу, сможет получить путевку в лагерь «Честь имею!».

С подробностями можно ознакомиться здесь.