РДШ запускает школу гражданской активности

Российское движение школьников запускает Всероссийскую школу гражданской активности. Запуск Всероссийской школы гражданской активности состоится 9 февраля 2017 года в Москве в историческом парке «Россия – моя история».

Всероссийская школа гражданской активности — федеральный образовательный проект Российского движения школьников, направленный на продвижение и популяризацию добровольческой, экологической, поисковой, историко-краеведческой деятельности среди школьного и педагогического сообщества. Занятия в Школе будут проходить в формате вебинаров, выездных семинаров, тренингов.

Основными партнерами проекта выступают Ассоциация волонтерских центров, «Волонтеры Победы», «Волонтеры – медики», «Поисковое движение России», «Федеральный детский эколого-биологический центр», Эколого-просветительский центр «Заповедники» и «Центр Амурский тигр».

Первыми участниками Школы гражданской активности станут школьники из 16 субъектов РФ — финалисты Всероссийского конкурса социальных квестов «Флагман». В рамках старта Школы пройдет и первое образовательное занятие «Лидер в действии», в ходе которого школьники познакомятся с одним из направлений деятельности РДШ — «Гражданская активность».

В рамках мероприятия партнеры Школы проведут серию тренингов, на которых расскажут ребятам о своей деятельности.

Проект планируется реализовывать во всех субъектах РФ.

По сообщению Центра поддержки молодежных инициатив