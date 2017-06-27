Ребята из Коми достойно представили республику на международном конкурсе артистов балета

Заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова приветствовала участников XIII Конкурса артистов балета и хореографов. Юные таланты из Коми впервые приняли участие в Международном конкурсе артистов балета и хореографов, который проходит раз в четыре года.

В начале встречи Н. Михальченкова подчеркнула, что в республике большое внимание уделяется работе с талантливыми детьми и их поддержке, данный вопрос стоит на особом контроле Главы Республики Коми. Она также напомнила, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей на 2017-2022 гг.» Правительство Республики Коми и Министерство образования, науки и молодежной политики инициировали работу по созданию Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы сформировать систему учета, реестр всех наших одаренных детей, чтобы оказывать им индивидуальную поддержку, помогать развиваться и двигаться дальше. Стратегическим партнером Регионального центра будет выступать федеральный Образовательный Фонд «Талант и успех», мы, конечно, рассчитываем и на содействие наших социальных партнеров в республике», — отметила Наталья Михальченкова.

Она поблагодарила наставников и ребят, достойно выступивших на международном конкурсе. Также выразила слова благодарности за оказанную поддержку конкурсантам директору филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» Олегу Грошеву.

Республику Коми на конкурсе представляли обучающийся Гимназии искусств при Главе Республики Коми Иван Сорокин и выпускница Гимназии, студентка Колледжа искусств Анастасия Лебедик. Как подчеркнула директор гимназии искусств Мария Кузьбожева, ребята получили высокие оценки со стороны экспертов и критиков конкурса, Ивану поступило несколько предложений от ведущих балетных школ.

В рамках конкурса также по решению оргкомитета впервые проводились конкурсы рисунка и сочинения на тему о русском балете среди учащихся общеобразовательных организаций. Дирекцией конкурса с участием членов оргкомитета и Минкультуры России определяется по одной лучшей работе в каждой номинации от Федерального округа. В номинации «Конкурс рисунка на тему о русском классическом балете» лучшей работой от Северо-Западного федерального округа признан рисунок обучающейся 9 класса гимназии Ксении Напалковой, в номинации «Конкурс на лучшее сочинение о русском классическом балете» — эссе обучающейся 8 класса Ирины Лопыревой.

По сообщению Минобрнауки РК