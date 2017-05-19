Республиканский конкурс для учащихся «Я гражданин России»

22 мая стартует республиканский конкурс сочинений для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования Республики Коми на тему «Я гражданин России», который продлится до 31 мая. Он приурочен к Дню России.

Цели Конкурса: возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава, воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России.

Участниками Конкурса могут являться обучающиеся государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, студенты средних профессиональных образовательных организаций. Конкурс проводится среди 4 групп обучающихся: ученики 7-8 классов; ученики 9-10 классов, выпускники 11 классов, студенты средних профессиональных образовательных организаций.

Ребятам предлагается написать эссе в объеме 250 слов. Подробнее о конкурсе здесь.