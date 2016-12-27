Российско-итальянская литературная премия

Некоммерческое партнерство «Общество друзей Тарусы — содействие развитию» (Россия); Ассоциация «Познаем Евразию» (Италия); Журнал «Иностранная литература» (Россия); Литературный институт им. А.М. Горького (Россия); Министерство культуры и туризма Калужской области (Россия) объявляют о приеме заявок на соискание российско-итальянской литературной премии «БЕЛЛА». Дедлайн 20 января 2017 года.

На Премию могут быть выдвинуты:

Отдельное поэтическое произведение в номинации «Русское стихотворение» — для русскоязычных авторов в возрасте от 18 до 35 лет включительно;

Эссе о современной поэзии в номинации «Литературно-критическое или биографическое эссе о современной поэзии», объемом до 1,5 авторских листов (без ограничения в возрасте);

Отдельное поэтическое произведение в номинации «Итальянское стихотворение» — для авторов, пишущих на итальянском языке, в возрасте от 18 до 35 лет включительно;

Отдельные произведения в номинации Тонино Гуэрра «Оптимизм — аромат жизни» для одного произведения на русском и одного произведения на итальянском языках из произведений по трем номинациям.

Произведения на соискание Премии в номинациях на русском языке могут выдвигаться редакциями литературных журналов, издательств, литературных объединений, известными поэтами и критиками. Номинаторы имеют право выдвинуть произведения 2-х авторов, впервые опубликованные на русском языке в течение календарного года, предшествующего году вручения Премии.

Произведения на соискание Премии на итальянском языке могут выдвигаться лично авторами поэтических произведений, а также редакциями литературных журналов, издательств, литературных объединений, известными поэтами и критиками. Авторы имеют право выдвинуть одно произведение, Номинаторы — произведения двух авторов, впервые опубликованные на итальянском языке в течение календарного года, предшествующего году вручения Премии.

Призы:

денежное вознаграждение в размере 120 000 руб. по каждой номинации

памятные дипломы;

приглашение на торжественную церемонию награждения лауреатов Премии (с оплатой проезда и проживания);

памятный сувенир Премии — статуэтка авторской работы (уменьшенная копия памятника Белле Ахмадулиной, установленного в городе Тарусе). В номинации Тонино Гуэрра «Оптимизм — аромат жизни» — мозаики, выполненные итальянским мастером Марко Бравура по пастели Тонино Гуэрра.

Сайт конкурса: http://bella-award.ru/ru/main/