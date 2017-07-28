Русское географическое общество приглашает волонтеров в Катунский заповедник

Русское географическое общество объявляет всероссийский конкурс на участие в волонтерском лагере «Катунский заповедник – 2017» с 14 по 28 августа. Приглашаются все желающие в возрасте от 18 до 30 лет. Заявки принимаются до 3 августа.

Катунский государственный природный биосферный заповедник был создан 25 июня 1991 года и расположен в высокогорьях Центрального Алтая. Его территория внесена в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО под названием «Золотые горы Алтая». В заповеднике можно встретить более 40 видов млекопитающих и более 100 видов птиц. Территория включает в себя 135 озер общей площадью 151 664 га.

Прошедшие конкурс участники смогут стать частью команды известного во всем мире заповедника: помогут в обустройстве экологических троп, в ремонтных работах, а также уборке и облагораживании территории. Одно из требований к ребятам – наличие строительных навыков и владение соответствующими инструментами. Волонтеров также проведут по экскурсионным маршрутам.

Организаторы берут на себя расходы, связанные с проездом из Москвы до места проведения Волонтерского лагеря и обратно, и проживанием волонтеров в период проведения лагеря. Участники самостоятельно оплачивают расходы по организации питания.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки.

Более подробная информация в Положении о конкурсе.