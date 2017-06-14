Сертификат на материнский капитал теперь можно получить в электронном виде

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Коми начало выдавать сертификаты на материнский капитал в форме электронного документа. Способ выдачи Сертификата, в бумажном или электронном виде, указывается в заявлении при подаче документов на получение сертификата.

Если заявитель выбирает электронный сертификат, то ПФР формирует документ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью и передает в Личный кабинет заявителя на сайте ПФР или портале госуслуг. Печатная форма электронного документа хранится в выплатном деле гражданина в территориальном органе ПФР.

— Получение сертификата в электронном виде имеет ряд преимуществ. Во-первых, это экономия времени: молодым мамам не нужно приходить в ПФР дважды. Электронный сертификат поступит в их Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, — пояснила управляющий отделением ПФР по Республике Коми Ольга Колесник. — Во-вторых, электронный сертификат нельзя потерять или испортить, а значит, не придется тратить время на его восстановление.

На сегодняшний день в Коми выдано более 53 тысяч сертификатов на материнский капитал. Средства капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и формирование накопительной части будущей пенсии мамы. Размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.

По сообщению ОПФР по РК