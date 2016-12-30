Названы имена победителей конкурса Пенсионного фонда Коми

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Коми подвело итоги конкурса среди старшеклассников «Ключ от Кабинета». Всего в конкурсе приняли участие 200 ребят, вместе им удалось зарегистрировать в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР 840 человек.

Наибольшее количество баллов набрали Максим Мельников из Вуктыла и Марк Ануфриев из Сосногорска (46 и 29 баллов соответственно). Они получили планшеты от партнера конкурса. Еще 20 самых активных участников, набравшие 10 и более баллов, награждены Дипломами от имени управляющего отделением ПФР по Республике Коми Ольги Колесник.

Целью конкурса была популяризация сервисов «Личного кабинета гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru. В конкурсе могли принять участие старшеклассники школ Республики Коми. Их предстояло привлечь как можно больше граждан (родственников, знакомых) к регистрации в «Личном кабинете гражданина». За каждого привлеченного человека школьнику присваивался один балл.

— Мы пригласили к участию в конкурсе старшеклассников, поскольку большинство из них уже знакомы с электронными сервисами ПФР. Об этом наши специалисты рассказывают на уроках пенсионной грамотности, — отметила управляющий ОПФР по Республике Коми Ольга Колесник. – Чуть более чем за месяц участники зарегистрировали в «Личном кабинете» почти тысячу человек. Для нас это стало неожиданностью, мы не рассчитывали на такой высокий результат. И очень ему рады.

Напомним, в «Личном кабинете гражданина» доступны такие сервисы, как предоставление информации о сформированных пенсионных правах (стаже, количестве пенсионных баллов), о страховщике (организации, где формируется накопительная пенсия гражданина), а также сервисы подачи заявлений о назначении пенсии, выборе способа доставки пенсии, назначении ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам, выдаче сертификата на материнский капитал и распоряжении его средствами.

Регистрация в «Личном кабинете» проста и не занимает много времени. После регистрации потребуется подтвердить свою учетную запись. Это можно сделать в любом управлении ПФР в городах и районах региона, а также в многофункциональных центрах «Мои документы».

По сообщению ОПФР по РК