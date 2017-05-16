Школьников Коми приглашают раскрыть «Секреты денежки»

В рамках Ежегодной Всероссийской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях» министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми объявляет конкурс эссе и творческих работ по бюджетной тематике «Секреты денежки».

Конкурс проводится в рамках исполнения программы Республики Коми «Управление государственными финансами и государственным долгом» для привлечения обучающихся образовательных учреждений к вопросам финансовой грамотности и формированию бюджета семьи.

Участниками конкурса могут стать дети школьного возраста от 6 до 18 лет, охваченные разными формами школьного и дополнительного образования, в том числе находящиеся в условиях домашнего воспитания и обучения. Один конкурсный проект может участвовать только в одной номинации.

Объявление Секреты денежки

По сообщению Минобрнауки РК