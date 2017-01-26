Социологический конкурс

Объявлен всероссийский конкурс студенческих исследовательских работ по социологии и смежным наукам. Дедлайн 6 февраля 2017 года. Организатор: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

К участию в конкурсе приглашаются студенты-социологи, а также студенты, специализирующихся в смежных областях (политологии, экономики, философии, истории, и т.д.), опирающиеся в своих исследованиях на эмпирические социологические данные.

Тема конкурса: «Социологический форсайт: о настоящем и будущем в современном мире» предполагает широкую палитру сюжетов (политических, социальных, экономических, исторических, международных и т.д.), отражающих:

основные тренды развития российского общества,

вопросы прогнозирования различных сторон социальной жизни, опирающегося на данные социологических исследований.

Работа может быть подготовлена на основе исследования, проведенного специально для конкурса, или же проведенного в ходе курсовой или преддипломной работы. Уровень оригинального текста не ниже 75%. Объем работы (15-30 страниц формата А4 при полуторном интервале 12 кеглем).

Языки конкурса – русский, английский.

По итогам конкурса вручаются дипломы победителям и финалистам конкурса.

Победителям конкурса и их научным руководителям выплачиваются денежные премии: Победителям – авторам лучших работ по основной теме конкурса «Социологический форсайт: о настоящем и будущем в современном мире» — выплачиваются в виде ежемесячной стипендий по 5000 рублей в месяц в период февраль-июнь и сентябрь-декабрь 2017 года (3 премии); Преподавателям, осуществляющим научное руководство написанием работ победителей — единовременные поощрения в размере по 10000 рублей (3 премии).

Победители основного конкурса приглашаются на стажировку (1-2 месяца) по «Программе Питирима Сорокина» в одном из ведущих управлений ВЦИОМ (со стипендией 3000 рублей в месяц).

Авторам наиболее интересных работ из числа победителей и финалистов конкурса будет предложена возможность публикации в научном журнале «Мониторинг общественного мнения: социальные и экономические перемены». Публикация возможна самостоятельная (при методической поддержке редакторов журнала) или в соавторстве с научным руководителем работы или в соавторстве с экспертами конкурса.

Также финалисты и победители получают специальный подарок от партнера конкурса ИД «Коммерсантъ».

Сайт конкурса: https://konkurs.wciom.ru/proektykonkursy/konkurs_studencheskikh_rabot