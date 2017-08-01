Сразу два проекта Коми по студотрядам получили президентские гранты

На заседании координационного комитета Фонда президентских грантов определили, кто может рассчитывать на финансовую помощь в реализации проектов, направленных на развитие гражданского общества. Победителями стали 490 некоммерческих организаций. Среди них немало молодежных движений, которые выдвигались по направлению «поддержка молодежных проектов».

Сразу два проекта-победителей касаются стройотрядов. Региональное отделение Российских студенческих отрядов получит 1 710 379 рублей на организацию слета, посвященного 50-летию движения студенческих отрядов в Республики Коми. А частное учреждение социального развития «Созидание» защитил заявку на 384 200 рублей, которые необходимы на создание Краеведческого музея студенческих отрядов.

Также благодаря президентскому гранту на полмиллиона рублей в Инте появится Академия робототехники и информационных технологий, организовать которую собирается Центр профессиональной подготовки «Знание».

Всего организации Коми защитили восемь проектов.