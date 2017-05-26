Стартовала регистрация на форум «Инноватика: Крохаль 2017»

С 3 по 8 июля под Ухтой вновь соберутся представители работающей молодежи, молодежных общественных советов, добровольцы, начинающие предприниматели, молодые политики и депутаты, ученые, творческие люди и все те, кто хочет видеть нашу республику процветающей и развивающейся.

Если тебе от 18 до 30 лет и ты хочешь принять участие в форуме — регистрируйся в АИС «Молодежь России» до 23 июня!

«Год экологии в России» — тема форума 2017 года. В рамках программы будут организованы специальные мероприятия и проведены интереснейшие лекции по данной тематике.

Участникам предстоит проявить себя в следующих направлениях: «Молодежные медиа», «Кадры Государственной молодежной политики», «Технопарк», «Волонтерство», «Патриотизм», «Творчество», «Молодежное самоуправление», «Ты-предприниматель».

Образовательная программа форума также будет включать проведение мероприятий по формированию у молодежи интереса к благотворительности, добровольному служению обществу в поддержку проведения Года добрых дел в Республике Коми.

Не останется без внимания и проектная деятельность. На форуме будет проведен конвейер проектов по определению лучших молодежных инициатив.

«Инноватика: Крохаль» объединит активную молодежь со всей Республики Коми. Помимо образовательной программы по направлениям, участникам предстоит принять участие в панельных дискуссиях и лекциях с известными экспертами республиканского и федерального уровней.