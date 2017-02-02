Стипендии для молодых деятелей культуры

Союз театральных деятелей РФ объявляет прием заявок на соискание стипендий Правительства Российской Федерации в 2017 году для молодых деятелей культуры и искусства, работающих в регионах России. Размер стипендии составляет: 20 000 рублей в месяц. Прием заявок осуществляется до 17 февраля 2017 года.

Кандидатами могут быть:

1) Молодые (до 35 лет) творческие деятели в области культуры и искусства, непосредственно задействованные в творческом процессе и являющиеся гражданами РФ.

Назначение и выплата стипендий осуществляется по результатам конкурсного отбора кандидатов сроком на 1 год

Выплата стипендий осуществляется для кандидатов, работающих в региональных учреждениях культуры и искусства, либо приглашаемых для работы в региональные учреждения культуры и искусства.

Приоритет отдается соискателям, которые закончив столичные театральные ВУЗы, продолжили свою деятельность в региональных театрах России

Основные критерии:

а) наличие профессионального образования;

б) наличие премий, наград, призовых мест на российских и международных творческих конкурсах и фестивалях;

в) наличие положительного экспертного отзыва творческих союзов о творческом проекте, представляемом кандидатом;

Одним региональным учреждением культуры и искусства может быть представлена заявка на участие в конкурсном отборе только одного кандидата в текущем году.

Обязательные документы (от регионального учреждения культуры и искусства и регионального отделения СТД РФ):

а) сопроводительное письмо, подписанное руководителем регионального учреждения культуры и искусства, с указанием полного наименования учреждения, адреса, организационно-правовой формы и подведомственности;

б) копия паспорта (страница с фото и страница регистрации)

в) документ, подтверждающий наличие у кандидата профессионального образования;

г) справка, содержащая сведения о кандидате (фио, дата рождения, звания (при их наличии) и даты их присуждения (присвоения), адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания);

д) перечень работ (репертуарный лист, резюме и т.п.)

е) сведения о наличии у кандидата номинаций, наград на российских и международных творческих конкурсах и фестивалях;

ж) опубликованные или обнародованные иным способом произведения и творческие работы кандидата;

з) выписка из трудовой книжки, содержащая сведения о работе кандидата (в случае, если кандидат является работником регионального учреждения культуры и искусства);

и) гарантийное письмо регионального учреждения культуры и искусства о намерении заключить трудовой договор с кандидатом на соответствующий срок.

к) адрес электронной почты (номер мобильного телефона)

Выплаты производятся:

— на расчетный счет кандидата

— ежемесячно вне зависимости от получаемых кандидатом должностных окладов, доплат, надбавок, премий, стипендий и других выплат.

— выплата стипендии прекращается на основании информации, поступившей в творческий союз от региональных учреждений культуры и искусства, в случае расторжения с получателем стипендии трудового договора.

Подача полного пакета документов кандидатов на получение Государственной стипендии Правительства Российской Федерации в 2016 году осуществляется до 17 февраля 2017 года в Отдел региональных и межрегиональных программ СТД РФ по адресу — regionstdrf@mail.ru

Начальник Отдела: Антонова Ирина Сергеевна, главный специалист Отдела: Подвязникова Софья Сергеевна

При рассмотрении документов Экспертным советом СТД РФ приоритет будет отдан кандидатам, получившим поддержку Регионального отделения СТД РФ.