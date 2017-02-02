Стипендии для молодых деятелей культуры
Союз театральных деятелей РФ объявляет прием заявок на соискание стипендий Правительства Российской Федерации в 2017 году для молодых деятелей культуры и искусства, работающих в регионах России. Размер стипендии составляет: 20 000 рублей в месяц. Прием заявок осуществляется до 17 февраля 2017 года.
Кандидатами могут быть:
1) Молодые (до 35 лет) творческие деятели в области культуры и искусства, непосредственно задействованные в творческом процессе и являющиеся гражданами РФ.
Назначение и выплата стипендий осуществляется по результатам конкурсного отбора кандидатов сроком на 1 год
Выплата стипендий осуществляется для кандидатов, работающих в региональных учреждениях культуры и искусства, либо приглашаемых для работы в региональные учреждения культуры и искусства.
Приоритет отдается соискателям, которые закончив столичные театральные ВУЗы, продолжили свою деятельность в региональных театрах России
Основные критерии:
а) наличие профессионального образования;
б) наличие премий, наград, призовых мест на российских и международных творческих конкурсах и фестивалях;
в) наличие положительного экспертного отзыва творческих союзов о творческом проекте, представляемом кандидатом;
Одним региональным учреждением культуры и искусства может быть представлена заявка на участие в конкурсном отборе только одного кандидата в текущем году.
Обязательные документы (от регионального учреждения культуры и искусства и регионального отделения СТД РФ):
а) сопроводительное письмо, подписанное руководителем регионального учреждения культуры и искусства, с указанием полного наименования учреждения, адреса, организационно-правовой формы и подведомственности;
б) копия паспорта (страница с фото и страница регистрации)
в) документ, подтверждающий наличие у кандидата профессионального образования;
г) справка, содержащая сведения о кандидате (фио, дата рождения, звания (при их наличии) и даты их присуждения (присвоения), адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания);
д) перечень работ (репертуарный лист, резюме и т.п.)
е) сведения о наличии у кандидата номинаций, наград на российских и международных творческих конкурсах и фестивалях;
ж) опубликованные или обнародованные иным способом произведения и творческие работы кандидата;
з) выписка из трудовой книжки, содержащая сведения о работе кандидата (в случае, если кандидат является работником регионального учреждения культуры и искусства);
и) гарантийное письмо регионального учреждения культуры и искусства о намерении заключить трудовой договор с кандидатом на соответствующий срок.
к) адрес электронной почты (номер мобильного телефона)
Выплаты производятся:
— на расчетный счет кандидата
— ежемесячно вне зависимости от получаемых кандидатом должностных окладов, доплат, надбавок, премий, стипендий и других выплат.
— выплата стипендии прекращается на основании информации, поступившей в творческий союз от региональных учреждений культуры и искусства, в случае расторжения с получателем стипендии трудового договора.
Подача полного пакета документов кандидатов на получение Государственной стипендии Правительства Российской Федерации в 2016 году осуществляется до 17 февраля 2017 года в Отдел региональных и межрегиональных программ СТД РФ по адресу — regionstdrf@mail.ru
Начальник Отдела: Антонова Ирина Сергеевна, главный специалист Отдела: Подвязникова Софья Сергеевна
При рассмотрении документов Экспертным советом СТД РФ приоритет будет отдан кандидатам, получившим поддержку Регионального отделения СТД РФ.
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