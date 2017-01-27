Студентам СТЭКа рассказали о вреде табака и электронных сигарет

Для студентов Сыктывкарского торгово-экономического колледжа, специалисты Центра медицинской профилактики Республиканского врачебно-физкультурного диспансера провели профилактический семинар на тему: «Воздействие потребления табака и электронных сигарет на здоровье человека».

В ходе беседы, фельдшер Центра медицинской профилактики Людмила Бартоломей рассказала учащимся об остроте и опасности проблемы курения. После беседы, а также просмотра профилактического видеофильма, специалист ответила на вопросы, которые больше всего волнуют аудиторию. Один из них касался мнения о том, что курение способствует похудению.

«Это большое заблуждение и очередной миф. Табакокурение никак не способствует похудению. Да, бывали случаи, когда человек резко бросал курить, после чего прибавлял несколько кило. Такое иногда случается потому, что происходит перестройка внутренних процессов в организме. Через несколько недель-месяцев, всё приходит в норму», — пояснила Людмила Бартоломей.

В завершении мероприятия всем участникам были вручены информационные буклеты по профилактике потребления табака и электронных сигарет, чтобы они могли закрепить полученную информацию, а также поделиться ей с друзьями, родными и близкими.

По сообщению Минздрава РК