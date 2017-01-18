Студентам Воркуты рассказали о несовершеннолетних преступниках и предостерегли таковыми стать

В Воркутинском горно-экономическом колледже состоялась встреча студентов первокурсников со старшим инспектором Отдела по делам несовершеннолетних, майором полиции Игорем Гончаровым.

Игорь Олегович привел ребятам статистику правонарушений совершенных несовершеннолетними за прошедший год. Хотя в сравнении со статистическими данными 2015 года количество преступлений значительно снизилось, цифра остается не утешительной и составляет 28 преступлений. Все преступления в основном носили корыстную направленность.

Игорь Олегович рассказал студентам об ответственности несовершеннолетних за противоправное поведение и особенности профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Особое внимание было уделено посещаемости и тому, как проводят свободное время студенты после учебы, о том, как не совершить преступление и какая ответственность за совершенные деяния предусмотрена Законом РФ.

По сообщению ВГЭК