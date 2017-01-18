Студентам Воркуты рассказали о несовершеннолетних преступниках и предостерегли таковыми стать
В Воркутинском горно-экономическом колледже состоялась встреча студентов первокурсников со старшим инспектором Отдела по делам несовершеннолетних, майором полиции Игорем Гончаровым.
Игорь Олегович привел ребятам статистику правонарушений совершенных несовершеннолетними за прошедший год. Хотя в сравнении со статистическими данными 2015 года количество преступлений значительно снизилось, цифра остается не утешительной и составляет 28 преступлений. Все преступления в основном носили корыстную направленность.
Игорь Олегович рассказал студентам об ответственности несовершеннолетних за противоправное поведение и особенности профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Особое внимание было уделено посещаемости и тому, как проводят свободное время студенты после учебы, о том, как не совершить преступление и какая ответственность за совершенные деяния предусмотрена Законом РФ.
По сообщению ВГЭК
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