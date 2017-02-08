«Таврида» собирает участников

Началась регистрация на Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», который в 2017 году пройдет с 3 июля по 31 августа в Крыму.

«Найти своих» – именно под таким девизом более 3 000 талантливых молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет примут участие в Форуме: архитекторы, дизайнеры и урбанисты, художники, скульпторы и искусствоведы, писатели, поэты, критики, композиторы, музыканты и хореографы, преподаватели истории, режиссеры, продюсеры, актеры, журналисты. Впервые площадка откроет двери для библиотекарей, мультипликаторов и сотрудников музеев.

Процесс подачи заявок оптимизирован благодаря АИС «Молодежь России» и позволяет уже сейчас пройти удобную процедуру регистрации в личном кабинете. Важным этапом отбора будущих участников станет выполнение профильных заданий, проверять которые будут партнеры смен и мастера творческих направлений.

Отметим, что активная подготовка к форуму уже началась: это позволит создать для всех максимально комфортные условия и благоприятную обстановку, настраивающую на получение знаний и практических навыков.

Участников ждут нововведения как в форматах работы на площадке, так и в возможностях проявить свой талант. При этом приоритетным направлением Форума остается работа над практическими заданиями под руководством выдающихся мастеров.

Образовательная программа каждой смены разрабатывается совместно с профильными партнерскими организациями, вузами и профессиональными экспертными сообществами. При ее составлении планируется учесть широкий круг аспектов, направленных на развитие творческого потенциала молодежи: общение с почетными гостями и мастер-классы с ведущими экспертами дадут возможность молодым людям перенять их бесценный опыт, а лекции, круглые столы, дебаты и презентации проектов усовершенствуют уже имеющиеся навыки.

Традиционно на площадке будет действовать «Конвейер проектов»: участники публично представят свои социально значимые идеи перед коллегами и экспертами.

Организаторами Форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и подведомственное учреждение Росмолодежи ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнер Форума – Московский государственный институт культуры.

Подробности о сменах, актуальные новости и результаты отбора можно найти на официальном сайте ФорумТаврида.рф.

Напомним, в 2016 году «Таврида» стала местом встречи для 3 000 молодых профессионалов со всей России. В рамках форума с участниками встретился Президент Российской Федерации Владимир Путин.