Участник «Тавриды» из Коми рассказал о молодежном культурном форуме

На форум «Таврида» приехала делегация архитекторов и дизайнеров из Республики Коми. Один из представителей республики Степан Сердитов, он поделился своими впечатлениями от форума.

«На форуме я в третий раз. В прошлом году стал одним из победителей конвейера проектов. Выиграл грант в размере 200 000 рублей на организацию Фестиваля современного искусства и дизайна. В этом году вновь хочу выиграть грант на этот же Фестиваль, потому что по обратной связи и, вообще, по резонансу, который был вызван в городе, молодым людям это интересно, они хотят этим заниматься. Мы нашей командой поняли, что одноразового мероприятия недостаточно, нужно проводить Фестиваль системно. Теперь я стараюсь искать возможные источники финансирования и решил войти дважды в одну реку. Слово за экспертами.

Отрадно, что «Таврида» каждый год меняется. Моя богатая фантазия пока не может представить, чем еще «Таврида» может удивить. С трепетом жду, что же придумали для нас организаторы, какие «изюминки» нам приготовили. Это интригует, от этого хочется жить»», — заявил Степан.

По сообщению форумтаврида.рф