В Академии госслужбы новый ректор

Коми республиканскую академию государственной службы и управления возглавит новый ректор. Руководителем вуза станет доктор экономических наук, доцент Татьяна Фёдорова. Соответствующий приказ подписала заместитель Председателя Правительства – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

Полномочия прежнего ректора вуза Игоря Минина прекращаются 1 февраля. Н. Михальченкова поблагодарила его за работу и обозначила задачи, поставленные перед новым руководством.

«Академия сегодня существует в непростых условиях конкуренции, которые продиктованы федеральным законодательством и тенденциями в сфере высшей школы, — отметила Наталья Михальченкова. – Между тем есть задачи, которые ставит перед академией руководство республики. Это продолжение полноценной и качественной реализации программ высшего образования по профильным для Академии направлениям, разработка новой программы развития вуза. Академия также должна стать проектным офисом по ряду направлений развития региона в интересах Администрации Главы Республики Коми, центром поддержки органов исполнительной власти и местного самоуправления».

Представляя нового ректора, Н. Михальченкова подчеркнула, что Татьяна Фёдорова имеет положительный опыт руководства вузом, а также известна как высокоэффективный антикризисный менеджер в сфере высшего образования, ученый-экономист.

Татьяна Фёдорова – доктор экономических наук, доцент. Стаж преподавательской деятельности – 21 год. Долгое время работала в Тульском государственном университете в должности профессора. Руководила АНО ВО «Восточно-Европейский институт экономики, управления и права» (г.Тула). Имеет три образования: юридическое, экономическое и в сфере оценки бизнеса.

По сообщению Минобрнауки РК