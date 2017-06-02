В Коми началась форумная кампания

Молодые люди из республики могут стать делегатами на крупнейшие площадки и популярные форумы России.

С 27 июня по 20 августа в пойме реки Клязьмы в 200 км от Москвы пройдет Всероссийский молодежный форум «Территория Смыслов на Клязьме». Количество участников, которые могут поехать от Коми – 37 человек (квота для региона).

Всероссийский молодежный форум «Балтийский Артек» стартует в Калининградской области 9 июля и продлится до 3 августа. От Коми на форум могут поехать – 4 человека. Всероссийский молодежный форум «Таврида» начнет свою работу в Крыму с 3 июля и продлится до 31 августа. На Крымское побережье отправится 28 молодых людей – делегатов от Коми.

Организаторы акцентируют внимание, что регистрация участников на форумы уже вовсю осуществляется посредством АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru/. Напомним, что также продолжается регистрация участников на республиканский форум «Инноватика: Крохаль».

До 10 июня продлена регистрация участников и волонтёров на образовательный форум Северо-западного федерального округа «Ладога», который пройдет с 24 июня по 1 июля в Ленинградской области. В форуме региону выделены квоты на две площадки: «Волонтерство» и «Молодежное самоуправление».

Более подробную информацию о форумах можно узнать по телефону 8 (8212) 255 415 (добавочный – 206).

По сообщению Минобрнауки РК